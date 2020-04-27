В Калининградской области более 1 тыс. предпринимателей за неделю обратились за субсидиями

КАЛИНИНГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Более тысячи калининградских предпринимателей, представляющих турагентства, парикмахерские и рестораны с числом сотрудников до 15 человек, обратились к областным властям за субсидиями в условиях пандемии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Новая мера поддержки в регионе разработана по поручению губернатора области Антона Алиханова и начала работать с прошлой недели. Предпринимателям предлагаются безвозмездные субсидии в суммах от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Из бюджета на эти цели выделено 85 млн рублей.

"За первую неделю [действия меры поддержки] мы обработали свыше тысячи обращений <...> Очно приняли уже более трехсот заявителей из пятисот записанных. Также консультируем по пакету документов, отвечаем на звонки горячей линии, которых поступает в день более сотни", - рассказала директор областного "Информационно-расчетного центра" Мария Колотушкина, которую цитирует пресс-служба.

Средства субсидии могут направляться на покрытие потерь, которые понес бизнес во время пандемии, в том числе на выплату арендных платежей и заработной платы работникам, уточнили ТАСС в пресс-службе. Круг получателей субсидии ограничен индивидуальными предпринимателями и малым бизнесом с численностью сотрудников до 15 человек. Заявления на предоставление субсидий принимаются до 1 июня.

Ранее губернатор области Антон Алиханов сообщил, что общий пакет мер по поддержке экономики региона составляет около 1 млрд рублей и будет наращиваться. Меры поддержки бизнеса, в частности, кредитование под 0,1% годовых и прямые выплаты малому бизнесу, по его словам, дают положительный результат, но, по оценкам экспертов, "сжатие спроса" из-за пандемии в некоторых сферах достигло 95% - 97%. Губернатор выразил надежду, что с 29 апреля, в случае смягчения режима самоизоляции, ситуация в регионе начнет выравниваться и покупательский спрос может начать расти.

Пандемия оказала определенное влияние и на рынок труда, отметил губернатор. С 18 марта, по его словам, в области зарегистрировано 305 безработных, лишившихся работы в период пандемии. Чтобы стабилизировать ситуацию, областные власти предлагают работодателями не увольнять сотрудников. Регион, по его словам, готов доплачивать из компаниям из бюджета для сохранения рабочих мест.