{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Калининградской области более 1 тыс. предпринимателей за неделю обратились за субсидиями

Заявления на предоставление субсидий можно подать до 1 июня

КАЛИНИНГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Более тысячи калининградских предпринимателей, представляющих турагентства, парикмахерские и рестораны с числом сотрудников до 15 человек, обратились к областным властям за субсидиями в условиях пандемии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Новая мера поддержки в регионе разработана по поручению губернатора области Антона Алиханова и начала работать с прошлой недели. Предпринимателям предлагаются безвозмездные субсидии в суммах от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Из бюджета на эти цели выделено 85 млн рублей.

"За первую неделю [действия меры поддержки] мы обработали свыше тысячи обращений <...> Очно приняли уже более трехсот заявителей из пятисот записанных. Также консультируем по пакету документов, отвечаем на звонки горячей линии, которых поступает в день более сотни", - рассказала директор областного "Информационно-расчетного центра" Мария Колотушкина, которую цитирует пресс-служба.

Средства субсидии могут направляться на покрытие потерь, которые понес бизнес во время пандемии, в том числе на выплату арендных платежей и заработной платы работникам, уточнили ТАСС в пресс-службе. Круг получателей субсидии ограничен индивидуальными предпринимателями и малым бизнесом с численностью сотрудников до 15 человек. Заявления на предоставление субсидий принимаются до 1 июня.

Ранее губернатор области Антон Алиханов сообщил, что общий пакет мер по поддержке экономики региона составляет около 1 млрд рублей и будет наращиваться. Меры поддержки бизнеса, в частности, кредитование под 0,1% годовых и прямые выплаты малому бизнесу, по его словам, дают положительный результат, но, по оценкам экспертов, "сжатие спроса" из-за пандемии в некоторых сферах достигло 95% - 97%. Губернатор выразил надежду, что с 29 апреля, в случае смягчения режима самоизоляции, ситуация в регионе начнет выравниваться и покупательский спрос может начать расти.

Пандемия оказала определенное влияние и на рынок труда, отметил губернатор. С 18 марта, по его словам, в области зарегистрировано 305 безработных, лишившихся работы в период пандемии. Чтобы стабилизировать ситуацию, областные власти предлагают работодателями не увольнять сотрудников. Регион, по его словам, готов доплачивать из компаниям из бюджета для сохранения рабочих мест.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Болгарии пообещали, что "Балканский поток" будет построен до конца года
Строительство идет по графику, заверили в болгарском МИД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС