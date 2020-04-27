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МЭР и ВЭБ.РФ выберут банки на получение субсидий по кредитам системообразующих предприятий

Чтобы получить субсидии, необходимо иметь кредит в рублях в размере не более 3 млрд на срок до 12 месяцев по ставке, не превышающей 5% годовых

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ и госкорпорация ВЭБ.РФ объявили о начале отбора российских банков на получение субсидий из бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим предприятиям для пополнения оборотных средств. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

"Минэкономразвития России и государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" объявляют о начале отбора российских кредитных организаций на получение субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств", - отмечается в сообщении.

В частности, для предоставления субсидии кредит в рамках кредитного договора должен быть предоставлен в рублях в размере не более 3 млрд рублей на срок до 12 месяцев по ставке, не превышающей 5% годовых.

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