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WSJ: Apple отложит на месяц планируемое увеличение производства новых iPhone

По данным газеты, Apple намерена представить четыре новых модели в 2020 году
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© AP Photo/Vincent Yu

ТАСС, 27 апреля. Корпорация Apple намерена отложить запланированное на лето 2020 года увеличение объемов производства новых моделей смартфонов iPhone примерно на месяц. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Apple намерена представить четыре новых модели в 2020 году. Линейка будет включать смартфоны в трех размерах, некоторые из них будут поддерживать технологию 5G.

Как поясняет газета, обычно компания представляет новую линейку в середине сентября, а продажи начинаются до конца месяца. Для этого Apple начинает наращивать массовое производство новых смартфонов в начале лета, чтобы к августу иметь достаточное количество для продажи. В этом году корпорация планирует произвести некоторое количество смартфонов в период с июля по сентябрь, но отложит наращивание объемов производства примерно на месяц.

Отмечается, что таким образом Apple намерена сократить число выпущенных смартфонов на 20% во второй половине 2020 года.

Причиной для такого изменения графика производства стало падение мирового спроса и проблемы на производстве в Азии из-за пандемии коронавируса, отмечает издание.

Газете не удалось получить официальный комментарий компании. Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry (известна под брендом Foxconn), которая является главным подрядчиком Apple, также отказалась комментировать ситуацию.

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