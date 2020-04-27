Цены на бензин в России в марте выросли на 0,1%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Потребительские цены на бензин в России в марте 2020 года в среднем выросли на 0,1% по сравнению с февралем. При этом производители бензина в марте повысили цены на 0,9%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо возросли на 0,4%, тогда как цены производителей поднялись на 7,1%.

По данным статистики, в I квартале 2020 года розничные цены на топливо возросли на 1,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом цены производителей увеличились на 12,1%.

Потребительские цены на бензин в марте в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в марте 2019 года - в 2,7 раза).

В марте увеличение цен на бензин на 0,2% и более наблюдалось в 19 субъектах России. Из них наиболее значительно цены выросли в Камчатском крае - на 1,1%.

В 12 субъектах РФ отмечалось снижение цен на бензин, в том числе в Республике Мордовия - на 1,1%, Марий-Эл и Кировской области - на 0,4%.

В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.