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Туроператоры ЯНАО получат средства для возмещения затрат из-за пандемии

Они смогут получить до 200 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа окажут финансовую поддержку туристическим операторам и агентам из регионального бюджета до 200 и 100 тысяч рублей соответственно в качестве возмещения затрат, возникших в связи с последствиями распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Туроператоры и турагенты Ямала получат финансовую региональную поддержку в связи с последствиями распространения коронавируса. Выделенные средства можно будет направить на частичное возмещение затрат, связанных с профессиональной деятельностью. Ожидается, что получить поддержку смогут порядка 100 представителей турбизнеса региона. <...> Размер поддержки [составит] для туроператоров - в размере затрат, но не более 200 тыс. рублей, для турагентов - в размере затрат, но не более 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина, в период действия ограничительных мер наиболее пострадавшими субъектами малого и среднего предпринимательства туристской отрасли стали туроператоры и туристические агентства региона. "Чтобы поддержать представителей турбизнеса Ямала, департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО были пересмотрены внутренние резервы: за счет изменения формата, переноса или отмены некоторых мероприятий был перераспределен бюджет ведомства. Именно эти финансы направлены на предоставление субсидий", - сказал он.

На Ямале принят комплекс мер поддержки для предпринимателей, пострадавших из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Туристический бизнес был включен во второй пакет мер поддержки.

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