Мясокомбинат открылся в агропромышленном парке на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Мясоперерабатывающий комбинат "Деликатесы", который планирует производить 20 тыс. т продукции в год, открылся в агропромышленном парке "Ставрополье" в Минераловодском районе. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Глава края [Владимир Владимиров] посетил агропромышленный парк "Ставрополье", где осмотрел мясоперерабатывающий комбинат "Деликатесы", первая очередь которого начала работу. Комбинат является дочерней компанией аграрной инвестиционной компании "Агрико". Годовой объем производства при выходе на полную мощность должен составить 20 тыс. т готовой продукции. Это станет возможным уже в текущем году после снятия ограничительных мероприятий и завершения пусконаладочных работ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на заводе будет осуществляться производство мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, мясных деликатесов и консервов. Планируется, что данная продукция будет поставляться как в оптово-розничную торговую сеть, так и в санаторно-курортные организации края. Всего на комбинате будет создано более 300 рабочих мест.

"За семь лет мы значительно увеличили объем производства сельхозпродукции в крае. Теперь главная задача - наращивание объемов переработки. Этот завод поможет обеспечить жителей региона новой качественной продукцией ставропольского производства. Здесь, в агропромышленном парке "Ставрополье", мы также планируем строительство завода по производству детских сухих смесей и консервного завода", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимирова.