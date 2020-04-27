Канадская Kontrol Energy расширит возможности интеграции с IoT- платформой SmartSite

ТАСС, 27 апреля. Канадская Kontrol Energy, лидер в сфере разработки энергоэффективных SaaS и IoT-решений, представила новое программное обеспечение для прямой интеграции со своей платформой SmartSite. Об этом сообщается на сайте компании.

"В связи с широким распространением энергоэффективного оборудования на базе интернета вещей (IoT) на рынке возникла необходимость в единой платформе для управления и мониторинга всеми подключенными IoT-устройствами. Решение, предложенное нашей компанией, позволяет интегрировать множество продуктов с разными протоколами работы и источниками связи в рамках единой аналитической платформы", - сказал генеральный директор Kontrol Energy Пол Гецци.

С помощью нового корпоративного решения Kontrol Energy предоставит оригинальным производителям оборудования доступ к своей платформе SmartSite по модели "белой этикетки" (white label). Kontrol SmartSite - это программное обеспечение с открытым протоколом для энергетических систем зданий, предназначенное для контроля и оптимизации управления сложными системами отопления, вентиляции и кондиционирования для крупных жилых и коммерческих зданий.

Получив доступ к платформе, партнеры компании смогут интегрировать свою продукцию с платформой, что позволит их клиентам отслеживать информацию в режиме реального времени и получать отчетность о результатах анализа данных по энергопотреблению.