Энергопотребление на четвертой неделе самоизоляции в России снизилось на 1,6%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объем потребления электроэнергии в России с 20 по 26 апреля (без учета температурного фактора) снизился на 1,6% по сравнению с сопоставимой неделей прошлого года (с 22 по 28 апреля), говорится в сообщении "Системного оператора".

Пока это самый низкий темп снижения энергопотребления в стране за время введения режима нерабочих дней.

"Неделей ранее снижение [энергопотребления] составляло 1,7%, на неделе с 6 по 12 апреля снижение составляло 3,2%, а на неделе с 30 марта по 5 апреля снижение составляло 4,5%. Таким образом, третью неделю подряд в ЕЭС России в целом фиксируется положительная динамика потребления электроэнергии по сравнению с первой неделей после введения ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции", - отмечает "Системный оператор".

Самыми быстрыми темпами снижение энергопотребления по-прежнему происходит в Москве и Московской области - на 4,6% на неделе с 20 по 26 апреля. Но этот показатель самый низкий в сравнении с предыдущими тремя неделями.

Усилились темпы снижения потребления электроэнергии на прошлой неделе в энергосистеме Сибири до 2% с 1,5% неделей ранее, на Урале - до 2,1% против 0,5%, на Средней Волге - до 4,1% против 3,7%. При этом рост энергопотребления уже четвертую неделю подряд демонстрирует Дальний Восток (с 20 по 26 апреля энергопотребление в регионе выросло на 3,3%), немного на прошлой неделе выросло потребление электроэнергии в энергосистеме юга - на 0,2%.