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Минэкономразвития разместило на сайте полный перечень системообразующих предприятий

В список вошла 1 151 компания

МОСКВА, 27 апреля./ТАСС/. Минэкономразвития на своем официальном сайте запустило интерактивный сервис, в рамках которого размещен полный перечень системообразующих предприятий российской экономики, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития России на своем официальном сайте запустило новый сервис публикации инфографики и аналитических материалов, в рамках которого уже размещен перечень системообразующих организаций российской экономики", - говорится в сообщении.

В перечень вошла 1 151 компания, среди них 523 представлены Минпромторгом, 162 - Минтрансом, 98 - Минэнерго, 96 - Минсельхозом, 91 - Минкомсвязи, 76 - Минстроем.

В министерстве отмечают, что сервис позволяет отслеживать предприятия по отраслям в каждом регионе с ответственным должностным лицом, а территориальный разрез позволяет выявить возможные проблемы в отдельных регионах и своевременно отреагировать на них.

"В перспективе аналогичная инфографика будет разработана для отслеживания антикризисных мер поддержки для предпринимателей в регионах, в том числе по выдаче беспроцентных кредитов, по отсрочкам платежа и других, с актуальным перечнем системообразующих предприятий", - указывают в пресс-службе.

24 апреля сообщалось, что правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила включение в перечень системообразующих предприятий еще 662 компании, теперь их более 1,1 тыс.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов отмечал, что работа будет вестись по динамичным отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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