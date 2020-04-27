"Ведомости": крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов. Такие данные приводит газета "Ведомости".

"Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в марте билеты с вылетом в апреле - мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стоили на 50-110% дешевле, чем стали стоить в апреле", - отмечает издание.

По данным "Ведомостей", если в конце марта "Аэрофлот" продавал билеты с апреля по май из Москвы в Краснодар и Минводы по 2800 рублей, то сейчас - по 5900. Стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург из Москвы выросла с 2400 до 4900 рублей. Также рост тарифов зафиксирован на рейсах из Москвы в Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Сочи, Омск.

"На 50-80% подорожали билеты в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень. Только в Новосибирск перелет в апреле подорожал лишь на 10%, - отмечает газета.

Стоимость перелетов по этим же маршрутам выросла и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair. В то же время билеты у них стоят на несколько сотен рублей дешевле, чем у национального перевозчика, отмечают "Ведомости". "Цены сейчас управляются в ручном режиме, их рост позволит хоть как-то возмещать затраты на выполнение полетов", - пишет газета со ссылкой на одного из сотрудников из числа крупных авиакомпаний.

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла наиболее доходное для перевозчиков международное авиасообщение, что в том числе повлекло значительное сокращение внутренних перевозок. В частности, ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев сообщал, что "Аэрофлот" за время кризиса сократил перевозки пассажиров со 110-120 тыс. в сутки до 3-5 тыс. в сутки. При этом количество рейсов перевозчика сократилось с докризисных 800 до 50-80 рейсов в сутки.