Контроль веса машин с товарами первой необходимости приостановлен до 25 мая

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ространснадзор продлил приостановку весового контроля транспортных средств, перевозящих товары первой необходимости, до 25 мая, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Ространснадзор продлил до 25 мая приостановку весового контроля по общей массе и нагрузкам на оси в отношении грузовых автотранспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости - продукты питания, детские товары, лекарственные средства", - отметили в министерстве.

Изначально мера вводилась с 21 марта по 25 апреля для поддержки автоперевозчиков в рамках правительственного плана обеспечения устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса.

При этом министерстве уточнили, что речь идет о перевозках товаров первой необходимости в прицепах, полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом, в автофургонах, полуприцепах рефрижераторного и изотермического типа, а также малотоннажным транспортом.

Изначально мера вводилась с 21 марта по 25 апреля для поддержки автоперевозчиков в рамках правительственного плана обеспечения устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса.