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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

Ранее в СМИ появилась информация о том, что он подозревается в совращении малолетних

МОСКВА, 27 апреля./ТАСС/. Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"27 апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров", - сказал официальный представитель министерства.

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. В своем обращении секретарь генсовета отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти, тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Натаров подозревается в совращении малолетних.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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