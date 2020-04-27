МОСКВА, 27 апреля./ТАСС/. Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"27 апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров", - сказал официальный представитель министерства.

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. В своем обращении секретарь генсовета отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти, тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Натаров подозревается в совращении малолетних.