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США ужесточают правила экспорта продукции двойного назначения для Китая

В отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены в 2014 году

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Власти США ужесточают требования для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Китай. Об этом сообщило в понедельник Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающее за экспортный контроль.

"Это постановление расширяет требования для получения лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу материалов, предназначенных для военного конечного использования и конечных военных пользователей в Китае, России и Венесуэле, за счет включения военных конечных пользователей в Китае", - говорится в извещении, которое будет опубликовано в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства - 28 апреля. Правило вступит в силу через 60 дней после публикации.

В документе отмечается, что в отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены в 2014 году.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияКитай
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