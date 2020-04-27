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Пандемия коронавируса нового типа

РСПП запустил сайт для поддержки бизнеса в условиях пандемии

Там можно ознакомиться с аналитикой о влиянии пандемии на экономическую сферу

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по противодействию коронавирусной инфекции запустил сайт ситуационного центра для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии.

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"Сайт создан в целях информирования граждан и предпринимателей о распространении коронавирусной инфекции COVID-19, ее влиянии на социальные и экономические сферы, а также в целях предоставления помощи в кризисной ситуации", - говорится в сообщении РСПП

"Наша краткосрочная цель - купировать распространение коронавируса, внедрить системы тестирования, долгосрочная - создание вакцины, разработка эффективных методов лечения инфекции. При любом развитии событий бизнес должен внести вклад в недопущение распространения вируса", - сказал глава РСПП Александр Шохин, слова которого приводятся в сообщении.

Для решения этой задачи сайт предоставляет не только оперативные данные о распространении COVID-19, но также и аналитику о влиянии пандемии на экономическую сферу, в том числе на предпринимательскую деятельность.

На сайте rspp-centre.com в открытом доступе находятся материалы по международной экспертизе и протоколам действий в условиях эпидемий, что позволит использовать лучшую практику противоэпидемических мероприятий.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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