"Билайн" и Tele2 вслед за МТС обнулили исходящие на горячую линию для абонентов за рубежом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Абоненты "Билайна" и Tele2, находящиеся за рубежом, теперь могут бесплатно звонить на круглосуточную горячую линию, где их проконсультируют по вопросам возвращения в Россию. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

Горячая линия, организованная на базе колл-центра портала госуслуг по телефону +7 (495) 249-75-77, была открыта 24 апреля. Бесплатные звонки на нее с того дня осуществляли абоненты компании МТС, теперь к ним присоединились "Билайн" и Tele2. Бесплатные исходящие звонки для абонентов компании "Мегафон" станут доступны позднее, о чем будет сообщено дополнительно, уточнили в министерстве.

В Минкомсвязи отметили, что граждане РФ, находящиеся за границей и не имеющие возможности вернуться в Россию в связи с коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону горячей линии консультации по вопросам помощи и по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами.