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МВФ прогнозирует сокращение доходов населения 170 стран из-за пандемии

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала происходящее по-настоящему глобальным кризисом
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© Марина Лысцева/ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Нынешний мировой экономический кризис приведет к сокращению доходов населения 170 государств и территорий. С таким предупреждением выступила в понедельник на интернет-семинаре в Атлантическом совете Вашингтона директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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"Мы в действительности прогнозируем, что в 2020 году в 170 странах будут наблюдаться отрицательные темпы роста дохода на душу населения. А еще три месяца назад мы говорили, что в 160 государствах будут наблюдаться положительные темпы роста дохода на душу населения", - заявила она.

"Это по-настоящему глобальный кризис", - подчеркнула Георгиева.

Согласно подсчетам МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

Теги
Георгиева, КристалинаПандемия коронавируса нового типа
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