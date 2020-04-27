МВФ прогнозирует сокращение доходов населения 170 стран из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Нынешний мировой экономический кризис приведет к сокращению доходов населения 170 государств и территорий. С таким предупреждением выступила в понедельник на интернет-семинаре в Атлантическом совете Вашингтона директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы в действительности прогнозируем, что в 2020 году в 170 странах будут наблюдаться отрицательные темпы роста дохода на душу населения. А еще три месяца назад мы говорили, что в 160 государствах будут наблюдаться положительные темпы роста дохода на душу населения", - заявила она.

"Это по-настоящему глобальный кризис", - подчеркнула Георгиева.

Согласно подсчетам МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.