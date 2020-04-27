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Кабмин в 2020-2023 годах выделит до $30 млн на цели устойчивого развития по линии ООН

Правительство также направит $10 на борьбу с нашествием саранчовых в Африке

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении в ближайшие четыре года суммы до $30 млн в трастовый фонд РФ - Программа развития ООН. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях реализации участия РФ в глобальных усилиях по реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года осуществить в 2020-2023 годах за счет средств федерального бюджета перечисление до $30 млн в Трастовый фонд Российская Федерация - Программа развития ООН в целях развития, в том числе в 2020 году - до $6 млн, в 2021 году - до $8 млн, в 2022 году - до $8 млн, в 2023 году - до $8 млн", - говорится в тексте распоряжения.

Минфину поручено обеспечить, начиная с 2020 года, финансирование указанных расходов за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству в бюджете на соответствующий финансовый год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество".

Борьба с нашествием саранчовых

Правительство РФ выделит в 2020 году добровольный целевой взнос в размере до $10 млн в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по борьбе с нашествием саранчовых в ряде африканских стран. 

Согласно документу, из этой суммы по $3 млн будет направлено Кении, Уганде и Эфиопии, еще $1 млн - Южному Судану.

МИД России должен будет проинформировать о принятом решении Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН и вместе с Минфином согласовать условия и порядок перечисления и использования этого взноса.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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