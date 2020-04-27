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Власти Болгарии пообещали, что "Балканский поток" будет построен до конца года

Строительство идет по графику, заверили в болгарском МИД

СОФИЯ, 27 апреля. /ТАСС/. Работы по строительству газопровода "Балканский поток" идут по графику, проект будет реализован до конца года. Как указывается в распространенном в понедельник сообщении МИД Болгарии, об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел страны Екатерина Захариева в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы достигли ощутимого прогресса в развитии двухсторонних отношений. Несмотря на кризис, проекты, которые важны для двух стран, развиваются хорошо. "Балканский поток" строится по графику. Планируем его завершить до конца года", - указала Захариева.

Как отметили в МИД Болгарии, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии и глобальный ответ на распространение коронавируса.

"Ситуация в мире новая. Страны находятся на различном этапе развития эпидемии, некоторые еще не достигли пика кризиса. Для решения проблемы необходим координированный подход, - отметила Захариева. - Все страны мира должны тесно сотрудничать".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБолгарияРоссия
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