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Кабмин выделил более 9,5 млрд рублей на выплаты для погашения ипотеки многодетными семьями

Эти семьи получат по 450 тыс. рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому более 9,5 млрд рублей выделено на программу поддержки многодетных семей и выплаты им по 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. Правительство РФ 11 марта упростило сбор документов для многодетных семей для получение соответствующей выплаты. Нотариально заверять необходимо только документы, подтверждающие материнство и отцовство, а одобрение выплаты можно получить и по сделкам с предварительными договорами.

"Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 9588458 тыс. рублей для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), имея в виду достижение результата - создание таких условий не менее чем для 21 тыс. семей", - говорится в постановлении.

Ранее Мишустин отмечал, что общая сумма господдержки многодетных семей для покупки жилья с учетом увеличенного материнского капитала может превысить 1 млн рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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