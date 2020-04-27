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Финомбудсмен заявил о росте числа обращений к страховым компаниям из-за коронавируса

Средний размер требований за неделю вырос с 125,7 тыс. до 314 тыс. рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Финансовый уполномоченный с 20 по 24 апреля получил 25 обращений по спорным ситуациям, связанным с коронавирусом, против пяти обращений неделей ранее, сообщает пресс-служба главного финомбудсмена Юрия Воронина.

"В службу финансового уполномоченного продолжают поступать обращения потребителей финансовых услуг, которые связывают с коронавирусом спорную ситуацию по договорам с финансовыми организациями. За прошедшую неделю, с 20 по 24 апреля, финансовому уполномоченному поступило 25 таких обращений против пяти аналогичных обращений неделей ранее", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что все обращения касались споров потребителей со страховыми компаниями, среди которых впервые оказались обращения по ОСАГО (23 обращения). Из них в десяти случаях потребители сообщили о нарушении страховыми компаниями срока выплаты страхового возмещения в период длительных нерабочих дней, которые установлены до 30 апреля. Девять заявителей сообщили о несогласии с размером выплаты по ОСАГО, а трое заявили об отказе компании выплатить им страховое возмещение.

Средний размер требований за неделю вырос более чем в два раза - с 125,7 тыс. до 314 тыс. рублей, чему способствовало появление обращений по ОСАГО.

В целом за отчетную неделю финансовому уполномоченному поступило 3 427 обращений, были приняты решения по 2 121 заявлению.

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