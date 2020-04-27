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Цена российского угля в Европе в конце апреля упала на 17,7%

По данным исследования агентства Argus Media, это произошло из-за снижения спроса на сырье

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Цена российского энергетического угля в Европе снизилась в конце апреля 2020 года на 17,7% по сравнению с концом марта на фоне слабого спроса на сырье в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании агентства Argus Media.

Стоимость российского угля калорийностью 6 тыс. ккал на 1 кг в Европе 24 апреля упала на $2,46 - до $44,17 за тонну. Цена российского топлива снизилась вслед за падением котировок угля в Европе до рекордно низких $39,72 за тонну в конце прошлой недели.

"Европейские страны сокращают импорт угля в связи со снижением загрузки угольных электростанций в регионе из-за падения объемов промышленного производства", - сообщает Argus. Так, импорт энергетического угля на рынок Европейского союза (ЕС) из других стран в январе - феврале сократился на 55% (до 9 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выработка электроэнергии на угольных ТЭС ведущих стран Европы в апреле снизилась в 2,7 раза.

При этом свой вклад в снижение цены угля вносит и конкуренция с газовыми электростанциями, издержки которых уменьшаются на фоне рекордно низких цен на газ.

Российский уголь дешевеет и на азиатском рынке. На фоне ослабления спроса в крупнейших странах-потребителях угля в Азии из-за пандемии коронавируса и избыточного предложение угля на рынке стоимость российского угля за прошедшую неделю уменьшилась почти на 10% - до $54,13 за тонну, отмечает Argus.

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