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Литва просит Украину присоединиться к отказу от закупки электроэнергии БелАЭС

Ранее Зеленский пообещал обсудить этот вопрос с министром энергетики Украины, однако окончательное решение Киев пока не объявил

ВИЛЬНЮС, 27 апреля. /ТАСС/. Литва рассчитывает, что Украина присоединится к ее инициативе и откажется от закупок электроэнергии, которую после завершения строительства будет производить Белорусская атомная электростанция (БелАЭС). Об этом в понедельник в ходе беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Президент обратился к Украине с просьбой еще раз обсудить вопрос о том, что эта электроэнергия приобретаться не будет", - сообщила пресс-служба литовского лидера.

Литовская сторона уже поднимала этот вопрос во время визита Зеленского в Вильнюс в ноябре прошлого года. Украинский лидер тогда ответил, что обсудит это с министром энергетики, однако окончательное решение Киев пока не объявил.

Литва считает строящуюся БелАЭС небезопасной, так как Минск якобы не придерживается международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм республики объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а также запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. В этом аспекте Вильнюс надеется на солидарность стран Балтии, Польши и Украины.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы к БелАЭС, строительство которой при участии госкорпорации "Росатом" началось у города Островец в 2009 году, лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Первый блок БелАЭС планируется запустить в текущем году.

По данным компании "Укрэнерго", в первом квартале 2020 года импорт электроэнергии из Белоруссии по сравнению с объемом четвертого квартала 2019 года сократился в 2,8 раза и составил 150 млн кВт ч. Кроме того, в понедельник глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что из-за падения спроса диспетчеры впервые ограничили работу АЭС. По его словам, выведены в простой 17 процентов мощностей, которые находятся в рабочем состоянии и производят наиболее дешевую электроэнергию.

Теги
БелоруссияУкраинаЛитва
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