Производство на фабрике "Акульчев" в Татарстане приостановлено

КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Производство на фабрике "Акульчев" в Набережных Челнах (Татарстан), где выявили 14 случаев заражения коронавирусом, приостановлено с понедельника. Внутреннее расследование показало, что сотрудники заразились от коллег, приехавших на работу из другого региона, сообщил ТАСС в понедельник руководитель предприятия Сергей Акульчев, не уточнив, о каком регионе идет речь.

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Как сообщалось 21 апреля, очаг заражения коронавирусом нового типа обнаружен на хлебобулочно-кондитерской фабрике "Акульчев", инфекция была выявлена у 14 человек. По словам руководителя предприятия, сейчас число заразившихся выросло за счет бессимптомных случаев. При этом он не уточнил, у скольких сотрудников на сегодняшний день выявлен коронавирус.

"Сегодня мы остановили цех. К нам сегодня пришли [результаты] тестов, мы приняли решение, что дальше надо затормозить, - сказал Акульчев.

По его словам, на предприятии "очень кропотливо разбирали эту ситуацию" и выяснили, что вирус попал на фабрику от работников из другого региона. "Порядка 80 человек мы привозим оттуда [на работу]. У них тестирование началось значительно позже, недели на две, после Татарстана. Оттуда был завезен вирус и стал распространяться по компании", - сказал он, отметив, что сейчас его распространение на предприятии удалось локализовать.

Руководство фабрики самостоятельно проводило тестирование сотрудников на коронавирус, тесты прошли практически 100% коллектива. После того, как стало ясно, что значительное число случаев заражения бессимптомные, руководство компании приняло решение отправить всех сотрудников в двухнедельный оплачиваемый отпуск. "Сейчас этот пик надо пересидеть дома. Через две недели пойдем опять все тестироваться, и тех, у кого будут отрицательные результаты, будем выводить в цех", - добавил Сергей Акульчев.

Безопасный продукт

Продукция предприятия уже перед отправкой на склад проходит обработку ультрафиолетом, рассказал Сергей Акульчев. Фабрика ввела на производстве данную процедуру еще в 2008 году. "Эта санитарная обработка продукции никак не была связана с вирусами, у нас была другая задача - продавать мягкие вафли по всей России, а страна большая - требуются большие сроки годности, и нам нужно без консервации было сохранить продукцию", - сказал Акульчев, добавив, что технологию использования ультрафиолета заимствовали в Швейцарии.

По его словам, обработка ультрафиолетом исключает попадание в продукт всякого рода вирусов и позволяет хранить мягкие вафли сроком от полугода и выше.

Кроме того, склад предприятия находится в 1,5 км от основного производства. Это было сделано еще лет пять назад, потому что сильно разросся цех и элементарно не хватало площадей для производства. Поэтому компания решила склад готовой продукции переместить на другое место, а за счет бывших складских помещений расширить производство и поставить новые линии.

"Сейчас это тоже стало плюсом", - сказал Акульчев, отметив, что заразившиеся сотрудники не контактировали с продукцией на складах.

"Акульчев" выпускает венские вафли, вафельное печенье, бисквиты и другую продукцию. Продукция компании представлена более чем в 13 странах.