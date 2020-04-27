Серебряная монета с изображением Ржевского мемориала вышла в обращение

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение серебряную памятную монету "Ржевский мемориал советскому солдату" номиналом в три рубля, сообщает в понедельник пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Монета номиналом 3 рубля из серебра 925 пробы диаметром 39 мм весит 31,1 гр. На одной стороне размещено рельефное изображение памятника советскому солдату на фоне силуэтов летящих журавлей. По окружности имеется надпись "Ржевский мемориал советскому солдату". Тираж монеты - 3000 штук", - говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор РВИО Александр Барков, потомки воздают должное мужеству и героизму участникам Ржевской битвы. "Масштаб и значимость Ржевской битвы долгое время широко не афишировались, благодаря памятнику мы сможем воздать долг благодарности нашим солдатам, которые ценой своих жизней не позволили гитлеровцам достичь перевеса на других критических участках советско-германского фронта, прежде всего под Сталинградом и на Кавказе, дали возможность Красной армии выстоять, а потом перейти в решительное наступление. Памятная монета станет еще одним стимулом изучить один из ключевых эпизодов нашей истории", - приводит пресс-служба слова Баркова.

Память о героях

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили около миллиона человек.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина будет стоять около трассы М-9.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Мемориал возводится без привлечения федеральных средств на народные пожертвования. Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, открытие запланировано на 9 мая 2020 года.