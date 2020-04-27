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Дольщики в марте на четверть увеличили объем средств на эскроу-счетах

Он вырос до 271,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объем денежных средств на счетах эскроу в марте 2020 года вырос на 25% и превысил 271 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

"За март количество счетов эскроу увеличилось на 15 тыс., или на 24%, и составило более 77 тыс. Это выше месячных темпов роста в конце прошлого года (порядка 5 тыс. счетов). Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 271,4 млрд рублей, увеличившись на 25%", - говорится в сообщении регулятора.

Российские банки заключили более 1 тыс. договоров с застройщиками, сумма предоставленного проектного финансирования на строительство превысила 1,2 трлн рублей. "Задолженность застройщиков перед банками, складывающаяся исходя из потребности застройщиков в средствах для строительства, составила 413,4 млрд рублей. В рамках уже заключенных кредитных договоров потенциал расширения кредитования превысил 844 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Средняя процентная ставка для девелоперов, по данным ЦБ, составляет от 4,18% до 6,03%. При этом ее размер зависит от количества заключенных договоров с перечислением денег дольщиков на счетах эскроу. ЦБ отмечает, что по 123 завершенным проектам в 45 регионах России было раскрыто более 5,4 тыс. счетов эскроу на 12,4 млрд рублей.

По мнению регулятора, кризисные явления не привели к сокращению проектного финансирования застройщиков. При этом ограничительные меры, прекращение работы строительных площадок в конце марта - начале апреля пока могли не оказать негативного влияния на динамику.

Всего, по данным Единой информационной системы жилищного строительства на 27 апреля 2020 года, в России более 31,7 млн кв. м из более 99,7 млн кв. м строится с использованием эскроу-счетов.

О счетах эскроу

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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