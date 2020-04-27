{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

МВФ оценил меры властей Китая в поддержку экономики в 5% ВВП страны

Руководитель МВФ Кристалина Георгиева высоко оценила шаги, которые делает в складывающейся ситуации Пекин

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. КНР вложила примерно 5% своего ВВП в меры экстренной поддержки экономики в связи с глобальным кризисом, спровоцированным пандемией. Такие данные привела в понедельник на интернет-семинаре в Атлантическом совете Вашингтона директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Она высоко оценила шаги, которые делает в складывающейся ситуации Пекин. "Сейчас Китай действует вообще-то достаточно значительно. По нашим оценкам, он вложил порядка 5% ВВП в различные формы мер [поддержки экономики]", - сообщила глава МВФ.

При этом она подчеркнула, что, согласно имеющейся у фонда информации, Китай будет действовать в подобном ключе и дальше, "когда окажутся подготовлены налогово-бюджетные стимулирующие меры, чтобы активизировать восстановление" мировой экономики. "Я ожидаю, что Китаем будет сделано больше", - сказала Георгиева.

"До настоящего время они (китайские власти - прим. ТАСС) действовали очень осмотрительно, их меры хорошо выверены. Часть этих мер явно носит временный характер. Иными словами, когда от них нужно будет отказаться, от них откажутся. И в этом смысле мы видим там (в Китае - прим. ТАСС) в целом хорошие действия", - добавила руководитель МВФ.

Теги
СШАКитайГеоргиева, КристалинаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мировые цены на нефть
Экваториальная Гвинея призвала США, Мексику и Норвегию присоединиться к усилиям ОПЕК+
ОПЕК и ОПЕК+ "в одиночку не способны решить все проблемы", считает министр шахт и углеводородов страны Габриель Мбега Обианг Лима
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС