МВФ оценил меры властей Китая в поддержку экономики в 5% ВВП страны

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. КНР вложила примерно 5% своего ВВП в меры экстренной поддержки экономики в связи с глобальным кризисом, спровоцированным пандемией. Такие данные привела в понедельник на интернет-семинаре в Атлантическом совете Вашингтона директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она высоко оценила шаги, которые делает в складывающейся ситуации Пекин. "Сейчас Китай действует вообще-то достаточно значительно. По нашим оценкам, он вложил порядка 5% ВВП в различные формы мер [поддержки экономики]", - сообщила глава МВФ.

При этом она подчеркнула, что, согласно имеющейся у фонда информации, Китай будет действовать в подобном ключе и дальше, "когда окажутся подготовлены налогово-бюджетные стимулирующие меры, чтобы активизировать восстановление" мировой экономики. "Я ожидаю, что Китаем будет сделано больше", - сказала Георгиева.

"До настоящего время они (китайские власти - прим. ТАСС) действовали очень осмотрительно, их меры хорошо выверены. Часть этих мер явно носит временный характер. Иными словами, когда от них нужно будет отказаться, от них откажутся. И в этом смысле мы видим там (в Китае - прим. ТАСС) в целом хорошие действия", - добавила руководитель МВФ.