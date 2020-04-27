{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Российский рынок акций начал неделю умеренным ростом, несмотря на дешевеющую нефть

Индекс Мосбиржи к концу дня подрос на 0,35% - до 2570,91 пункта, РТС - на 0,22%, до 1083,68 пункта

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю сдержанным ростом, несмотря на падение цен на нефть. Индекс Мосбиржи к концу дня подрос на 0,35% - до 2570,91 пункта, РТС - на 0,22%, до 1083,68 пункта.

Национальная валюта также немного укрепилась к доллару и евро. Курс доллара по состоянию на 19:23 мск снизился на 0,06% - до 74,5 руб., евро - на 0,07%, до 80,6 руб.

В то же время цены на нефть продолжают падать - июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 9,39%, достигнув $19,8 за баррель.

Российский рынок акций в понедельник торговался преимущественно в плюсе на фоне позитивной динамики иностранных площадок, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Инвесторы ждут роста экономической активности в Европе и США после начала смягчения введенных ранее из-за вспышки коронавируса жестких ограничений. Вместе с тем нефтяная ценовая конъюнктура по-прежнему слаба, что в значительной мере сдерживает покупателей", - добавляет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогнозы

В "БКС Премьер" ожидают, что во вторник, 28 апреля, динамика российских торгов продолжит формироваться главным образом под воздействием цен на нефть и новостного фона вокруг ситуации с коронавирусом.

Из наиболее важной макростатистики Бахтин советует обратить внимание на сальдо внешней торговли товарами США за март и индекс доверия американский потребителей по итогам апреля.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2510-2620 пунктов, курс доллара - на уровне 74-75,5 руб.

В ИК "Фридом Финанс" ожидают закрытия Мосбиржи в пределах 2530 -2620 пунктов, курс доллара может оказаться в диапазоне 73,11-75,9 руб.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
В ООН прогнозируют сокращение 195 млн рабочих мест из-за последствий пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС