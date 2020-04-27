Российский рынок акций начал неделю умеренным ростом, несмотря на дешевеющую нефть

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю сдержанным ростом, несмотря на падение цен на нефть. Индекс Мосбиржи к концу дня подрос на 0,35% - до 2570,91 пункта, РТС - на 0,22%, до 1083,68 пункта.

Национальная валюта также немного укрепилась к доллару и евро. Курс доллара по состоянию на 19:23 мск снизился на 0,06% - до 74,5 руб., евро - на 0,07%, до 80,6 руб.

В то же время цены на нефть продолжают падать - июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 9,39%, достигнув $19,8 за баррель.

Российский рынок акций в понедельник торговался преимущественно в плюсе на фоне позитивной динамики иностранных площадок, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Инвесторы ждут роста экономической активности в Европе и США после начала смягчения введенных ранее из-за вспышки коронавируса жестких ограничений. Вместе с тем нефтяная ценовая конъюнктура по-прежнему слаба, что в значительной мере сдерживает покупателей", - добавляет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогнозы

В "БКС Премьер" ожидают, что во вторник, 28 апреля, динамика российских торгов продолжит формироваться главным образом под воздействием цен на нефть и новостного фона вокруг ситуации с коронавирусом.

Из наиболее важной макростатистики Бахтин советует обратить внимание на сальдо внешней торговли товарами США за март и индекс доверия американский потребителей по итогам апреля.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2510-2620 пунктов, курс доллара - на уровне 74-75,5 руб.

В ИК "Фридом Финанс" ожидают закрытия Мосбиржи в пределах 2530 -2620 пунктов, курс доллара может оказаться в диапазоне 73,11-75,9 руб.