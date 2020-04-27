Капитальный ремонт участка скоростной ж/д магистрали Петербург - Москва завершат к маю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Железнодорожники завершат капитальный ремонт участка Гряды - Большая Вишера скоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва к маю 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Для повышения надежности и устойчивости к внешним воздействиям объектов инфраструктурного комплекса на Октябрьской железной дороге в настоящее время осуществляются работы по капитальному ремонту участка Гряды - Большая Вишера высокоскоростной линии Санкт-Петербург - Москва. Капитальный ремонт будет завершен до конца апреля текущего года", - говорится в сообщении.

На участке магистрали протяженностью 10,8 км специалисты укладывают новую рельсошпальную решетку, проводят глубокую очистку щебня и выполняют выправочно-отделочные работы.