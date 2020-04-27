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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 5 мая

За прошлую неделю выполнен 21 рейс
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов для россиян, которые находятся за рубежом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Всего за прошлую неделю удалось вернуть домой более 2800 человек, выполнен 21 рейс. При этом за месяц - с 20 марта по 26 апреля - возвращено 172 тыс. россиян.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 26 апреля на территорию Российской Федерации вернулось 172 199 россиян, - говорится в сообщении Росавиации. - Сегодня российскими авиакомпаниями выполнено пять рейсов, в РФ прилетели 662 человека. Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 5 мая".

Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая, уточняет Росавиация. Так, на 28 апреля запланированы рейсы "Аэрофлота" из Тель-Авива в Москву, 29 апреля - из Рима в Санкт-Петербург и Москву.

30 апреля планируется выполнить четыре вывозных рейса: "Сибирь" ввезет россиян из Камрани во Владивосток и из Душанбе в Новосибирск, а "Уральские авиалинии" из Душанбе в Сургут и "Екатеринбург. "Прорабатывается вопрос организации 30 апреля сложного вывозного рейса из Мале и Коломбо в Санкт-Петербург и Москву. К нему готовится "Россия", - добавили в агентстве.

На 1 мая запланированы два рейса: из Бангкока в Москву и из Пхукета в Уфу и Сочи ("Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" соответственно). На 2 мая запланированы рейсы "Аэрофлота" Дели - Москва и Шанхай - Владивосток, "Сибири" Бишкек - Новосибирск. "Уральские авиалинии" выполнят 3 мая два рейса из Душанбе и Акабы в Москву.

"В Москву 4 мая ожидается рейс "России" из Денпасара. В предварительном графике на 5 мая рейс "Азур эйр" из Камрани в Санкт-Петербург и Москву", - добавили в Росавиации, напомнив, что окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает оперативный штаб правительства РФ.

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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