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Аптеки могут обязать торговать масками

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что у россиян есть спрос "купить маску не в торговой сети, а все-таки непосредственно в профильном учреждении"
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© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в своем ассортименте медицинские или гигиенические маски, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Судя по всему, нам придется идти на такую, может быть даже крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть спрос у населения на то, чтобы купить маску не в торговой сети, а все-таки непосредственно в профильном учреждении", - добавил Евтухов.

Теги
РоссияЕвтухов, Виктор ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
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