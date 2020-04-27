Аптеки могут обязать торговать масками

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в своем ассортименте медицинские или гигиенические маски, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Судя по всему, нам придется идти на такую, может быть даже крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть спрос у населения на то, чтобы купить маску не в торговой сети, а все-таки непосредственно в профильном учреждении", - добавил Евтухов.