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Пандемия коронавируса нового типа

Предприятия в моногородах в условиях пандемии выпускают свыше 1 млн масок в сутки

Речь идет о более 200 предприятий в 80 российских моногородах

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) и ВЭБ.РФ сформировали перечень предприятий, которые находятся в монопрофильных поселениях и выпускают средства защиты в период распространения коронавируса нового типа. Всего в период пандемии в моногородах производится более 1 млн масок и почти 6 тыс. защитных костюмов в сутки, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Ранее российские моногорода выразили желание помочь друг другу с антисептиками, масками и другими средствами защиты. Фонд собирал данные о производствах, чтобы города могли наладить между собой поставки.

"С начала апреля мы провели онлайн-встречи с каждым моногородом по теме борьбы с коронавирусом. Одним из итогов стала сборка перечня предприятий, производящих продукцию для защиты от инфекции. В условиях пандемии моногорода выпускают в сутки свыше миллиона масок и почти 6 тысяч защитных костюмов. Это колоссальный ресурс для обеспечения защиты жителей от вируса, который и главы моногородов, и города всей страны теперь смогут максимально использовать", - приводят в сообщении слова зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректора фонда Ирины Макиевой.

Всего в перечень вошли более 200 предприятий в 80 российских моногородах. Из них 72% занимаются пошивом масок и изготовлением респираторов, 12% выпускают защитные костюмы, 9% - различные дезинфицирующие средства, остальные - специальное оборудование и прочие товары. "Документ будет направлен главам моногородов для регулирования ситуации со средствами защиты на своих территориях", - добавляется в сообщении.

Как ранее сообщали ТАСС в фонде, часть предприятий в российских моногородах переориентировала производство из-за распространения коронавируса. Многие из них перешли на выпуск масок, антисептиков, других необходимых во время пандемии средств.

В конце марта на совещании с полпредами президент РФ заявил, что необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. По итогам совещания глава государства также поручил принять меры по увеличению производства, закупок, поставок и запасов в РФ аппаратов ИВЛ, медицинских изделий и лекарств для борьбы с коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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