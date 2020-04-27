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Страны G5 зоны Сахеля поддержали заморозку внешних долгов объединения

Министры настаивают на отмене долгов Африки и призывают к этому всех кредиторов

ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны Франции и государств Группы пяти (G5) зоны Сахеля поддержали озвученные ранее инициативы по поддержке систем здравоохранения африканских стран на фоне пандемии коронавируса, заморозке их внешнего долга и усилению борьбы с терроризмом. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам видеоконференции, состоявшейся в понедельник.

"Министры подчеркнули крайнюю необходимость активной солидарности перед лицом этой пандемии COVID-19, <...> полную приверженность и участие в осуществлении Общеафриканской инициативы, основанной на поддержке систем здравоохранения и мерах реагирования на экономические, финансовые и социальные последствия [пандемии] через немедленный мораторий на обслуживание всех внешних долгов, [выступили за] установление гуманитарного моста между Европой и Африкой, а также в поддержку исследований". "В этом контексте министры настаивают на том, чтобы изучить вопрос отмены долгов в Африке и призывают к этому всех кредиторов", - гласит заявление.

Также министры обсудили борьбу с терроризмом в регионе Сахеля, в том числе будущие операции, и призвали к выполнению обещаний лидеров Группы семи (G7), озвученных на саммите в Биаррице в прошлом году, по поддержке усилий стран региона в возвращении полного контроля над их территориями. Они также приветствовали инициативу Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по финансовой поддержке стран G5 Сахеля и призвали как можно быстрее собрать средства в полном объеме.

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