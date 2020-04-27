Ключевые американские индексы выросли на 1-1,5% к закрытию торгов

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продолжили рост к закрытию торгов в понедельник на фоне появления признаков замедления распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 358,51 пункта (1,51%) и установился на отметке 24 133,78 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 41,74 пункта (1,47%) и оказался на отметке 2 878,48 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 95,64 пункта (1,11%), до отметки 8 7316 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 23,86% ($4,1) и составляет $13,08.

"Дополнительные меры по поддержанию экономики, замедление распространения COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), а также признаки нормализации - это определенно хорошие новости, - приводит телекомпания CNBC слова вице-президента инвестиционной компании E-Trade Майка Ловенгарта. - Но даже с учетом этого экономика пока далека от полного восстановления - она лишь медленно приходит в себя".

По данным информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 980 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 55 тыс. человек.