Мадуро назначил двоюродного брата Уго Чавеса руководителем нефтегазовой компании PDVSA

ГАВАНА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на должность руководителя государственной нефтегазовой компании PDVSA ("Petróleos de Venezuela") Асдрубала Чавеса, который является двоюродным братом покойного президента страны Уго Чавеса. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник в официальной газете Боливарианской Республики.

"Назначить руководителем государственной нефтегазовой компании PDVSA и председателем ее совета директоров гражданина Асдрубаля Хосе Чавеса Хименеса", - сообщается в документе.

Также отмечается, что Мадуро назначил на должность министра нефтяной промышленности Венесуэлы Тарека эль-Айссами, с 2018 года занимавшего посты вице-президента по вопросам экономики и финансов и министра промышленности и национального производства.

PDVSA имеет порядка 50 дочерних компаний. Отделение PDVSA на территории США - Citgo (ей принадлежит три НПЗ, девять трубопроводов, 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС) подконтрольно оппозиционной венесуэльским властям Национальной ассамблее. Помимо этого, PDVSA располагает 15 офисами по всему миру. Штаб-квартира находится в Каракасе.

Согласно последнему опубликованному отчету компании за 2016 год, доходы от добычи нефти составляли $48 млн, чистая прибыль - $828 млн, капитал - $87 млрд.

На фоне политического кризиса в Венесуэле США ужесточили санкции против этой страны, в начале 2019 года под ограничения подпала PDVSA. Вашингтон заявил о заморозке активов компании на $7 млрд. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к представителям оппозиции.