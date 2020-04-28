СП предложила заменить страхование сотрудников силовых ведомств выплатами из бюджета

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Счетная палата по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на страхование за 2017-2019 годы рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность замены обязательного государственного личного страхования (ОГЛС) прямой выплатой на тех же условиях из федерального бюджета. Об этом сообщается в материалах ведомства.

"Проработать вопросы целесообразности замены ОГЛС прямой выплатой возмещения на тех же условиях за счет средств федерального бюджета и возможности унификации условий ОГЛС для различных категорий застрахованных лиц", - указано в рекомендациях Счетной палаты по итогам проверки.

В отчете ведомства указано, что за проверяемый период на объектах проверки сумма страховых премий, уплаченных за счет средств федерального бюджета по договорам ОГЛС, превысила сумму страховых выплат по таким договорам на 12,9 млрд рублей (или в 1,46 раза).

"Большое количество застрахованных лиц обеспечивает высокую степень диверсификации рисков. Поэтому другие механизмы защиты интересов застрахованных лиц (в том числе прямая компенсация возможного ущерба за счет бюджетных средств, либо развитие некоммерческого страхования, либо создание государственной страховой организации для осуществления обязательного государственного страхования) могут быть более эффективными, чем оплата услуг страховых организаций", - указывает Счетная палата.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что Банком России до настоящего времени не утвержден нормативный документ, определяющий порядок ведения обособленного учета расходов по видам обязательного страхования.

"Это создает риски несоблюдения страховщиками установленных нормативов их расходов на осуществление обязательного государственного страхования и не позволяет обеспечить надлежащий контроль за соблюдением этих требований. Затруднен мониторинг и анализ эффективности расходования бюджетных средств на страхование", - отмечает в материалах.