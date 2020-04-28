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Пандемия коронавируса нового типа

Airbus отправил в принудительный отпуск больше 3 тыс. работников завода в Уэльсе

Ранее британское правительство объявило, что обеспечит выплату зарплат сотрудникам временно прекративших работу предприятий

ЛОНДОН, 28 апреля. /ТАСС/. Авиастроительная компания Airbus приняла решение отправить в принудительный отпуск половину сотрудников своего завода в валлийском Броутоне в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в понедельник.

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"Вместе со своими социальными партнерами Airbus принял решение о том, что проводимой британским правительством программой по сохранению рабочих мест воспользуются примерно 3 200 производственных рабочих и членов обслуживающего персонала на предприятии по изготовлению комплектующих для коммерческих самолетов в Броутоне", - говорится в документе. В Броутоне осуществляется сборка крыльев для многих моделей пассажирских самолетов Airbus.

Британское правительство еще в марте объявило, что обеспечит выплату зарплат сотрудникам временно прекративших работу предприятий. Власти страны обеспечивают людям, оказавшимся под угрозой увольнения, выплату 80% от оклада, но не более $3,1 тыс. в месяц на человека. Программой воспользовались уже 140 тыс. предприятий, и к настоящему моменту правительство страны платит зарплаты более чем 1 млн человек.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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