"Известия": ретейлеры просят ЦБ рассмотреть возможность подключения к СБП напрямую

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) направила Банку России письмо с просьбой разрешить ретейлерам подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) без помощи банков. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Как уточняет издание, Банку России предлагается провести пилотный проект по подключению ретейлеров к СБП напрямую в качестве агентов по приему платежей. Это позволит осуществить максимально удобные сценарии для проведения платежей и повысит проникновение СБП. За такую возможность ретейлеры готовы развивать сервис оплаты по QR-коду и предоставлять скидки покупателям.

Как сообщил "Известиям" председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров, после получения статуса агента компания-ретейлер сможет платить не более 0,2% за транзакцию, что в 2-3 раза дешевле проведения платежа через банк, который участвует в системе, и в 10 раз выгоднее обычной оплаты картой в терминале. "Сэкономленные средства предприниматели могут вложить в скидки для конечного потребителя, а бизнес получит дополнительный способ стимулирования спроса. Это будет особенно важно в постпандемический период", - отметил он.

Согласно закону "О национальной платежной системе" в настоящее время агентами СБП могут выступать только организации с банковской лицензией. Комиссия за проведение транзакций составляет от 0,4% до 0,7% в зависимости от категории товара.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов уточнил газете, что подключение к СБП напрямую предусматривает дополнительные обязательства для ретейлера - он должен соответствовать высоким стандартам безопасности, в связи с чем эта опция будет доступна только тем, кто готов исполнять правила.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что изучат обращение ТПП РФ. В Национальной системе платежных карт (НСПК) изданию не ответили на вопрос о возможности подключения ретейлеров к СБП напрямую.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.