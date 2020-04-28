General Motors приостановила выплату квартальных дивидендов из-за пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компания General Motors приостановила выплату дивидендов в контексте неопределенности на мировом рынке из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

По ее данным, выплата квартальных дивидендов акционерам компании, а также программа выкупа акций самой компанией приостановлена на неопределенный срок ради укрепления финансового баланса. "Мы продолжаем увеличивать ликвидность для того, чтобы справиться с неопределенностью на мировом рынке, вызванной пандемией", - приводится в документе заявление представителя компании.

Ранее стало известно о том, что GM откладывает начало серийного производства нескольких новых моделей автомобилей, чтобы сохранить ликвидные средства на время кризиса, вызванного последствиями пандемии. 18 марта руководство трех американских автомобилестроительных компаний - GM, Ford Motor и Fiat Chrysler - договорилось о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса. Данная мера затронула около 150 тыс. сотрудников этих предприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 985 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 55,9 тыс. человек.