"Ъ": в России в 2021 году могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Обязательная регистрация мобильного телефона по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с июля 2021 года. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей рынка связи.

Как уточняет издание, законопроект, доработанный группой членов Совфеда, предусматривает бесплатную регистрацию устройств, которые уже будут использоваться в РФ на момент вступления документа в силу. Однако для новых мобильных телефонов регистрация будет платной.

Отмечается, что регистрировать смартфоны по заводскому номеру обяжут их импортеров. Требование распространится и на россиян, которые ввезут новое устройство из-за границы. Размер, а также порядок платы за регистрацию, согласно доработанному законопроекту, установит кабмин РФ. В первой же версии документа устанавливалось ограничение - не более 100 рублей за такую услугу, отмечает газета. При этом смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под действие документа.

Незарегистрированное оборудование, а также имеющее совпадающий с другим устройством заводской номер может быть заблокировано мобильным оператором. А с 1 января 2024 года операторы получат возможность блокировать также потерянные или украденные устройства. По мнению разработчиков, законопроект позволит бороться с кражами. Он также направлен на ограничение непрямых поставок смартфонов. Сейчас документ проходит финальное согласование в администрации президента, отмечает газета.

В "Мегафоне" газете сообщили, что пока затрудняются оценить возможные затраты, так как нет точного понимания механизма реализации системы. В МТС положительно оценили законопроект, однако оценить затраты пока затруднились. В "Вымпелкоме" отказались от комментариев.

В ноябре прошлого года Россвязь сообщала о начале подготовки к введению в России идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств по IMEI совместно с мобильными операторами "Билайн", "Мегафон" и Tele2.