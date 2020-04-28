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Petrobras увеличила объемы добычи в первом квартале

Компания также отчиталась о росте экспорта нефти

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апреля. /ТАСС/. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras добывала в первом квартале чуть более 2,9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличив этот показатель на 14,6%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Отрицательные последствия глобальной рецессии, вызванной кризисом в области здравоохранения, не оказал значительного влияния на производство и продажи в первом квартале 2020 года. Средний объем добычи нефти, природного газа и производства СПГ составил 2,909 млн БНЭ/сутки", - говорится в публикации на сайте Petrobras. Как уточняется, данный показатель вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Что касается объемов нефтепереработки, то по сравнению последним кварталом прошлого года, компании удалось увеличить данный показатель на 2,4%, до 1,836 млн баррелей в день. Petrobras также отчитался о росте в январе - марте на 25% экспорта нефти, до 896 тыс. баррелей в день.

В начале апреля Petrobras сообщила о сокращении в апреле ежедневной добычи до 2,07 млн баррелей нефти из-за падения спроса на сырье. "В связи с более высоким спросом на нашу продукцию, нежели ожидалось, было принято решение о постепенном возвращении в апреле к показателям добычи нефти до уровня 2,26 млн баррелей в день при одновременном увеличении загрузки НПЗ", - говорится в публикации.

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Бразилия
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