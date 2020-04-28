Власти Китая к 2025 году изменят ряд законов для развития зоны свободной торговли Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 28 апреля. /ТАСС/. Госсовет КНР к началу 2025 года собирается утвердить ряд поправок в отдельные пункты нескольких национальных законодательных актов с целью стимулирования развития Хайнаньской зоны свободной торговли. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, такое решение было принято на очередной сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). В соответствии с планом, будут внесены изменения в документы, регламентирующие вопросы земельной собственности, аграрного сектора, а также бизнеса, связанного с организацией круизных туров.

Среди главных задач в процессе внесения поправок - предотвращение противозаконной застройки территорий, отведенных под нужды лесного и сельского хозяйства, поддержание экологического баланса при выращивании на острове различных аграрных культур, оптимизация деятельности иностранных предприятий, занимающихся организацией международных круизных путешествий и использующих ресурсы Хайнаня.

Как подчеркивается в проекте ПК ВСНП, все действия компетентных органов, касающиеся изменения законодательства, должны предприниматься с предельной осторожностью, таким образом, чтобы максимально учитывались существующие риски. В нем отмечается, что в случае если какое-либо из запланированных нововведений окажется недостаточно эффективным при реализации на практике, китайское правительство воздержится от изменений.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.