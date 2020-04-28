Глава Якутии заявил, что "Алроса" не откажется от дивидендных выплат за 2019 год

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. "Алроса" не рассматривает возможность отсрочки дивидендных выплат по итогам 2019 года, этот вопрос на уровне наблюдательного совета не обсуждался, сообщил ТАСС во вторник глава Якутии Айсен Николаев.

"Алроса" пока не рассматривает возможность отсрочки дивидендных выплат за 2019 год. Никаких решений на этот счет по этому вопросу на уровне наблюдательного совета не обсуждалось. Конечно, в условиях спада на мировом рынке компания будет пользоваться инструментами поддержки, которые предлагает сегодня государство. Но возможность отсрочки дивидендных выплат не рассматривается", - сообщил Николаев.

Также глава региона отметил, что "Алроса" включена в перечень системообразующих предприятий РФ. "Ее финансово-экономическое состояние - предмет пристального внимания не только на уровне республики, но и на федеральном уровне. Думаю, стоит набраться терпения и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше", - заключил Николаев.

Ранее сообщалось, что по итогам I полугодия 2019 года "Алроса" направила на дивиденды 28,3 млрд рублей из расчета 3,84 рублей на акцию. В марте заместитель генерального директора "Алросы" Алексей Филипповский заявлял, что менеджмент компании планирует рекомендовать совету директоров выплату дивидендов за II полугодие 2019 года в размере 100% свободного денежного потока. При этом он отметил, что в случае коллапса на рынке, угрозы общей ликвидности компании и серьезного снижения продаж в марте и апреле, менеджеры могут рассмотреть рекомендацию по выплате менее 100% свободного денежного потока в виде дивидендов.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.