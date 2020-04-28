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Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует скатиться в бедность

Как отметил Ярослав Кузьминов, в первую очередь такая тенденция коснется сферы услуг
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Средний класс в России рискует сильно потерять в доходах и обеднеть в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК.

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"Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность", - отметил Кузьминов.

Он подчеркнул, что в первую очередь такая тенденция коснется сферы услуг.

Согласно разработанному прогнозу ВШЭ, при базовом сценарии уровень безработицы в стране составит 8% в 2020 году, наибольшие потери могут произойти в некорпоративном секторе экономики. "Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн чел. в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора", - добавил Кузьминов.

В пессимистическом сценарии прогноза безработица увеличится до 9,5% в текущем году, в 2021 году - до 9,8%. Восстановительный рост в корпоративном и некорпоративном секторах начнется лишь в 2022 году.

Ректор ВШЭ также отметил повсеместную готовность пожертвовать экономическим ростом ради спасения жизней. "Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5-7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди - пожилые люди, больные люди - прожили на 3-5 лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение", - подчеркнул он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКузьминов, Ярослав Иванович
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