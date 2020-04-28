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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Цена нефти Brent опустилась ниже $19

Июньский фьючерс сорта WTI торгуется на отметке $10,86
Описание
© Алексей Андронов/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает на 5,15% - до $18,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:29 мск.

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По состоянию на 05:40 мск, однако, цена нефти марки Brent начала частично отыгрывать падение: ее цена повысилась до $19,15 за баррель.

В свою очередь июньский фьючерс сорта WTI теряет 15,02% и торгуется на отметке $10,86 за баррель.

Нефтяные котировки проседают с начала недели: в понедельник стоимость июньских контрактов на поставку нефти марки Brent обвалился ниже $20 за баррель, а сорта WTI - ниже $14,5.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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