Bloomberg: частные компании начали хранить сырье в стратегическом нефтяном резерве США

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Американские компании начали складировать нефть в хранилищах стратегического резерва США. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его оценкам, в текущем месяце частные фирмы доставили в указанные хранилища около 1,1 млн баррелей нефти. Как отмечается в материале, ранее в этом месяце Министерство энергетики США заключило соответствующие контракты с несколькими компаниями. Они могут разместить примерно на год в хранилищах стратегического нефтяного резерва около 23 млн баррелей. Основная часть будет доставлена в мае и июне, отмечается в публикации.

Договоренности между компаниями и Минэнерго США были достигнуты на фоне резкого падения цен на нефть в последние недели. Стоимость техасской светлой нефти (WTI) 20 апреля впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя падала почти до минус $40 за баррель.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.