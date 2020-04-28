Банки выдали бизнесу кредиты на выплату зарплат на сумму более 15 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС./ Российские банки по состоянию на 27 апреля выдали бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат на общую сумму более 15 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Более 15 млрд рублей по 5 370 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости выдано на 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные мониторинга по 26 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития", - сообщили в министерстве.

В Минэкономразвития отметили, что поступило уже 43 заявки от банков на присоединение к программе, а число банков, подписавших соглашения с ведомством, выросло с 26 до 31. Отмечается, что к программе присоединились СДМ-Банк, Энергобанк, банк "Левобережный", КБ "Центр-инвест", Владбизнесбанк.

"Программа, изначально предложенная для микро- и малого бизнеса, набирает обороты. Во-первых, уже отработаны механизмы взаимодействия банков с ФНС по подтверждению численности и отсутствию заявок на аналогичные кредиты сразу в несколько банков. Кроме того, мы подключили к программе средние и крупные предприятия", - отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

23 апреля банки выдали кредиты на выплату зарплат на сумму около 9,9 млрд рублей по 3 178 договорам.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, для поддержания занятости была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.