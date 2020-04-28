Власти Крыма сообщили, что проект игорной зоны "Золотой берег" реализуют к 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Проект игорной зоны "Золотой берег" на южном берегу Крымского полуострова будет реализован к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Анушаван Агаджанян.

"Срок реализации инвестиционного проекта "Строительство казино с гостиничным комплексом" - с 1-го квартала 2020 года по 1-й квартал 2024 года. Инвестиционный проект реализуется в сроки, установленные календарным планом, находится на стадии заключения договоров аренды", - сообщил Агаджанян.

По его словам, в адрес министерства не поступали обращения от инвестора о необходимости корректировки сроков реализации инвестпроекта или принятия дополнительных мер на обеспечение его реализации. Агаджанян отметил, что инвестпроект реализуется при поддержке властей республики, за ним закреплен персональный проектный менеджер - Корпорация развития Крыма.

В конце 2019 года заместитель председателя совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико сообщила ТАСС, что Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым одобрил проект создания игорной зоны в поселке Кацивели на южном берегу Крыма, который представила компания "Управляющая компания инфраструктурных проектов". Общая сумма инвестиций составляет 3 млрд рублей.

Ранее сроки реализации проекта не назывались. В октябре 2019 года глава крымского парламента Владимир Константинов сообщал журналистам, что строительство игорной зоны может занять два года.

Об игорной зоне

В октябре 2019 года было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте. Игорная зона, по данным властей города, расположится на территории бывшего санатория "Фортуна" в поселке Кацивели. Администрация Ялты опубликовала фотоснимки с эскизом проекта ансамбля. Территорию бывшего санатория "Фортуна", в соответствии с требованиями федерального законодательства, вывели за границы Ялты.

В интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что, по его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. Игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей.

По мнению экспертов и представителей властей Крыма, игорная зона сможет привлечь состоятельных туристов, в том числе иностранцев, что особенно актуально для полуострова. Для сравнения, игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, созданную в 2016 году, только за первые два года посетили более 850 тыс. человек из 146 стран. В 2018 году доля иностранцев, посетивших ее, составила 16% от общего количества гостей (годом ранее - 5%). А для туров в Сочи открываются зарубежные чартерные рейсы. Например налажено прямое авиасообщение Сочи с Израилем, что способствовало увеличению турпотока.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым был подписан еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год.