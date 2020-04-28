Опрос: половина российских бизнесменов не хотят обращаться в банки за поддержкой

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Половина из 22 тыс. опрошенных представителей малого и среднего бизнеса в России не планирует обращаться в банки за кредитами, считая это дополнительной нагрузкой в условиях отсутствия выручки. Такие данные опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по еженедельному проекту "Бизнес-барометр страны" привел во вторник журналистам глава ТПП Сергей Катырин.

Проект "Бизнес-барометр страны" призван через проведение опросов измерять настроения бизнеса и масштабы сложившихся проблем в регионах в период пандемии. Первые данные исследования были приведены 17 апреля, в опросе участвовали 24 тыс. представителей малых и средних предприятий РФ. Тогда 48% респондентов заявили, что не могут воспользоваться поддержкой государства, поскольку не попадают в категорию предприятий, которым предоставляется помощь.

"Палата 27 апреля подвела итоги второго этапа проекта. К нему подключились предприниматели 83 из 85 регионов РФ, заполнив около 22 тыс. анкет. Согласно опросу, около 50% предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив ее роста", - сказал Катырин.

Кроме того, предприниматели отмечают, что "каждый банк предъявляет свои условия и требования к получению кредитной поддержки, обещанной государством, а количество документов, которые необходимо предоставить для ее получения, превышает перечень документов стандартного пакета", уточнил он.

Треть опрошенных предпринимателей сообщила, что при обращении за кредитными каникулами, кредитом на заработную плату, за реструктуризацией кредитов "банками было отказано без объяснения причин", отметил Катырин.

Высокие процентные ставки

Большинство банков, согласно опросу, предлагают заемщикам собственные продукты не на льготных условиях в рамках государственной поддержки, а с высокими процентными ставками. Так, по данным исследования, наблюдается разброс процентов по новым кредитам от 7% до 28% годовых.

"Мы активно взаимодействуем с Банком России и наряду с другими общественными объединениями уполномочены со стороны ЦБ действовать в качестве медиаторов для решения проблемных вопросов касательно получения кредитно-финансовой поддержки. По выявленным в результате опроса проблемам и прямым обращениям бизнеса обязательно будут приниматься соответствующие меры", - сказала журналистам вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Запросы бизнеса

По данным опроса ТПП, 71% респондентов призывают к отмене всех налоговых и неналоговых платежей для малых и средних предприятий в 2020 году, 68% бизнесменов для продолжения деятельности высказались о необходимости выдачи грантов или невозвратных субсидий в размере 30% от оборота компаний в 2019 году.

Для сохранения своего бизнеса 62% респондентов просят об арендных каникулах и отмене налога на имущество и землю за 2020 год, 59% предпринимателей нуждаются в долгосрочных беспроцентных кредитах на пополнение оборотного капитала и развитие деятельности, 53% считают необходимым приравнять ставки по тарифам на услуги естественных монополий для бизнеса к ставкам тарифов для населения, 48% призывают снизить страховые взносы до 15% на всю заработную плату, и 34% опрошенных выступают за возврат бизнесу всех страховых взносов, уплаченных в первом квартале текущего года, говорится в результатах опроса.

Порядка 82% опрошенных респондентов уверены в том, что необходимо объявить все отрасли наиболее пострадавшими от коронавируса с включением их в меры государственной поддержки. Сейчас в список входит 11 отраслей, наиболее пострадавших из-за ограничительных мер, введенных в период пандемии коронавируса.

Меры поддержки

Для поддержания занятости правительство РФ запустило программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается, исходя из одного минимального размера оплаты труда (на данный момент в РФ это 12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате компании. Президент РФ Владимир Путин на заседании 15 апреля отметил, что поручительства госкорпорации ВЭБ.РФ в размере до 75% должны увеличить интерес банковского сектора к этому продукту.

Путин 23 апреля на совещании по вопросам банковского кредитования экономики, согласно стенограмме на сайте Кремля, отмечал, что видит проблемы и сложности, "когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели - льготные кредиты, им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи".

По данным мониторинга на 23 апреля, приведенном на сайте Минэкономразвития РФ, по 16 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, выдано около 9,9 млрд рублей по 3 170 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости.