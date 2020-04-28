Опрос: около 13% российских бизнесменов адаптировались к работе в условиях пандемии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Около 13% представителей малого и среднего бизнеса в России смогли адаптироваться к работе в условиях коронавирусной инфекции и отмечают положительную динамику в своей деятельности. Такие данные опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по еженедельному проекту "Бизнес-барометр страны" привел во вторник журналистам глава ТПП Сергей Катырин.

Проект "Бизнес-барометр страны" призван через проведение опросов измерять настроения бизнеса и масштабы сложившихся проблем в регионах в период пандемии. Первые данные исследования были приведены 17 апреля. Палата 27 апреля подвела итоги второго этапа проекта, в котором участвовали предприниматели из 83 регионов РФ, заполнив около 22 тыс. анкет.

"Так, результаты опроса свидетельствуют о том, что 13% предпринимателей смогли адаптироваться к сложившейся ситуации и отметили положительную динамику в своем бизнесе. При этом основная часть, более 70% борются за свой персонал и не увольняют сотрудников. 8% проголосовавших остановили сокращения в компаниях, услышав о субсидиях на заработную плату, о которых объявил президент России Владимир Путин", - отметил Катырин.

Он напомнил, что еще год назад по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" была установлена цель - довести к 2024 году число субъектов малого и среднего бизнеса до 25 млн. "Сегодня численность малых и средних компаний стремительно уменьшается. Поэтому уже сейчас надо вносить изменения в нацпроект, переориентирующие все меры поддержки на сохранение сектора. С этой целью нами подготовлен еще один, уже третий пакет системных предложений для включения в комплекс мер правительства РФ по поддержке бизнеса в связи с чрезвычайными мерами в экономике", - сказал глава ТПП.

Помимо этого, по его словам, уже сейчас надо формировать целый комплекс системных мер поддержки бизнеса в административной, налоговой, кредитно-финансовой, контрольно-надзорной и других сферах для того, чтобы "максимальным образом эффективно стимулировать процессы скорейшего восстановления уровня активности национальной экономики, в том числе и в секторе малых и средних предприятий". Катырин добавил, что пакет таких предложений по посткризисной поддержке уже готовится ТПП и в ближайшее время будет направлен в правительство России.

Пакеты мер ТПП

В марте ТПП направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства. Среди инициатив палаты значились отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов), отмена всех плановых и внеплановых проверок бизнеса и другие.

Второй пакет предложений палата направила в конце марте председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в него вошло более 90 инициатив, в том числе предлагалось разрешить дистанционную торговлю всеми видами товаров в период эпидемии, отнести текстильную и легкую промышленность к наиболее пострадавшим отраслям экономики, возместить потери по госконтрактам для выставочной деятельности.

Меры поддержки правительства

Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.