Титов просит Мишустина не взыскивать с бизнеса неустойки за неоплату услуг ЖКХ в 2020 году

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением запретить до конца 2020 года взыскивать с частных предприятий штрафы и пени при несвоевременной оплате ими коммунальных услуг. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Распространить запрет на взыскание неустоек (штрафов, пеней) по платежам пострадавших субъектов предпринимательской деятельности за коммунальные ресурсы (электроэнергия, газ, тепло, водоснабжение и вывоз отходов) до конца 2020 года. Также запретить начисление соответствующих неустоек", - отмечается в документе в числе предложений.

Титов напомнил, что, по постановлению правительства РФ № 424 года, до 1 января 2021 года запрещено взыскание неустойки за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт для граждан и управляющих компаний. При этом, по его словам, с трудностями по оплате коммунальных ресурсов сталкиваются также субъекты предпринимательской деятельности, пострадавшие в связи с последствиями распространения коронавируса. Также бизнес-омбудсмен просит предоставить рассрочку по уплате коммунальных платежей для пострадавшего бизнеса за 2020 год после наступления обязательств по оплате.

В числе других предложений - запретить до конца года отключать пострадавшие компании от коммунальных услуг, запретить взимать плату за коммунальные услуги авансом, заморозить действующие энерготарифы на 2020 и 2021 годы, принять программу льготного кредитования ресурсоснабжающих организаций в связи с выпадающими доходами, связанными с падением спроса и неплатежами, указывается в письме.

Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.